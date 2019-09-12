لافروف يكشف عن اتفاق بين بوتين ونتنياهو بشأن سوريا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا التسوية السورية.

سوتشي - سبوتنيك. وقال لافروف، للصحفيين، عقب الاجتماع "من القضايا الدولية، ركزنا على الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على التسوية السورية".

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع "اتفقوا على مواصلة وتكثيف الحوار بين العسكريين".

وتابع لافروف ، قائلا "إنه يتطور (الحوار بين العسكريين) بشكل جيد"، مضيفًا أنه "تم التعبير عن دعم هذه الجهود من كلا الجانبين".

وأوضح لافروف أن نتنياهو تحدث بالتفصيل عن "الأخطار التي تهدد أمن إسرائيل".

وأضاف لافروف "أكدنا بشكل خاص على ضرورة ضمان واحترام حقيقي... لسيادة ووحدة أراضي سوريا، والإسرائيليون متفقون بالكامل معنا بهذا الشأن".

وفي ما يخص العلاقات الثنائية بين روسيا وإسرائيل، أكد لافروف أن موسكو تنتظر حضور القيادة الإسرائيلية لمراسم الاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية في موسكو، يوم 9 مايو/ أيار العام المقبل.

#Sochi: Meeting with Prime Minister of Israel Benyamin Netanyahu https://t.co/VOJZoypOpn pic.twitter.com/2nzM8tPzPV — President of Russia (@KremlinRussia_E) September 12, 2019

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وصل في وقت سابق من اليوم، إلى مدينة سوتشي، في زيارة عمل، وذلك لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

تأتي هذه الزيارة قبيل الانتخابات التشريعية في إسرائيل للكنيست، التي تجري يوم 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.