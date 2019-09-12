اثنان يرافقان نتنياهو في رحلاته… لماذا غابا في روسيا؟

كشفت قناة عبرية عن غياب ضابطين كبيرين في الجيش الإسرائيلي عن رحلات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الخارجية.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الخميس، أنه على عكس العادة، لم ينضم لرحلة نتنياهو الخارجية لمدينة سوتشي ضابطين بارزين، اللذان في الغالب يرافقا نتنياهو في مثل هذه الرحلات.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن كل من رئيس شعبة الاستخبارات، ورئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي لم ينضما لرحلة نتنياهو الخارجية إلى روسيا، بسبب التوتر في الجنوب، وتقصد التوتر أمام قطاع غزة.

בניגוד למתוכנן, לא הצטרפו לנסיעת רה"מ לסוצ'י שני קצינים בכירים - ראש אגף המודיעין וראש אגף המבצעים, ככל הנראה בגלל המתיחות בדרום. במקומם הצטרף ראש אגף התכנון שלטענת גורמים המעורים בביקור הוא "רלוונטי יותר"

הדיווח של @gilicohen10 ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/SDoZW8u9Vg — כאן חדשות (@kann_news) September 12, 2019

وأفادت القناة "هيئة البث" بأنه رافق رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي، نتنياهو، بدلا عنهما، بدعوى أنه "أكثر صلة".

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى سوتشي، عشية انتخابات الكنيست في إسرائيل، التي تعقد للمرة الثانية خلال عام في البلاد، حيث من المقرر إجراؤها في السابع عشر من الشهر الجاري.

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة التي يقوم بها نتنياهو لروسيا منذ بداية 2019. وهو يسعى إلى جذب أصوات القاعدة الانتخابية الناطقة بالروسية، في مواجهة أحد منافسيه، وهو أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "يسرائيل بيتنو".