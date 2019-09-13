واشنطن: لن يكون بوسع فرنسا منح إيران قرض 15 مليار دولار دون موافقتنا

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين اليوم الجمعة، بأن فرنسا لن يكون بوسعها منح إيران قرضا بقيمة 15 مليار دولار دون موافقة الولايات المتحدة.

واشنطن - سبوتنيك. وقال منوشين في مؤتمر بواشنطن: "نحن نقوم في حملة الضغوط القصوى (على إيران)، وفرنسا تدرك أنها لن تكون قادرة على منح (إيران) قرضا بقيمة 15 مليار دولار دون موافقتنا".

وتحاول عدد من الدول الأوروبية على رأسها فرنسا التوسط بين إيران والولايات المتحدة من أجل إنقاذ الاتفاق النووي عبر مبادرات سياسية واقتصادية.

واقترحت فرنسا مبادرة لتقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل بالاتفاق النووي لكن الإدارة الأمريكية استبعدت أي إعفاء من العقوبات المفروضة بل فرضت عقوبات جديدة على شبكة للنفط الإيراني.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ قرار إدارة ترامب العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.