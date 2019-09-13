ترامب يعلق على تقرير زرع إسرائيل أجهزة تجسس بالقرب من البيت الأبيض

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس تقرير يرجح بقوة أن إسرائيل وراء زرع أجهزة مراقبة خلوية صغيرة عُثر عليها قرب البيت الأبيض وفي أماكن أخرى في واشنطن.

وقال ترامب إنه لا يعتقد أن إسرائيل تتجسس على الولايات المتحدة، بحسب رويترز.

وكان تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أفاد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وأجهزة أمنية أخرى خلصت إلى أن إسرائيل أمضت العامين الأخيرين في زرع أجهزة التنصت.

وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أنه لم يتم التأكد بعد ما إذا كانت إسرائيل قد حصلت على أية معلومات.

بدوره نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الاتهامات وقال: "هذه المزاعم غير صحيحة، هناك تعهد طويل الأمد وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية بعدم الانخراط في أية عمليات استخباراتية في الولايات المتحدة. هذا التوجيه يطبق بصرامة دون استثناء".