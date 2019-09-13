رئيس الأركان الإيراني: قدراتنا الصاروخية مكرسة للدفاع عن النفس

اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، القدرات الصاروخية الإيرانية بأنها إجراء دفاعي وردعي في مواجهة التهديدات المستمرة التي تواجهها بلاده.

وقال اللواء باقري، أمس الخميس، في كلمة ألقاها في جامعة الدفاع العليا في الصين: "نحن ومن خلال الاعتماد على طاقاتنا الوطنية وعبر تقييمنا للتهديدات المحدقة بالمنطقة، واصلنا وسنواصل تطوير قدراتنا الصاروخية بإرادة وطنية جادة"، وذلك بحسب وكالة "فارس".

وأضاف اللواء باقري:

إنه من الطبيعي في منطقة يقوم فيها الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح، والذي يمتلك حتى السلاح النووي بتهديد شعوب المنطقة ليل نهار، ولاسيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري:

وتستعرض فيها عشرات آلاف القوات الأمريكية والغربية المجهزة بأحدث الأسلحة الجوية والبحرية والبرية تهديداتها وممارساتها العدوانية في هذه المنطقة وتقوم بعض أنظمة المنطقة مثل السعودية والإمارات بتخصيص قسم كبير من ثروتها الوطنية لشراء أنواع الأسلحة المتطورة سنويا.

وأكد اللواء باقري "إنه من الطبيعي أن تضطر إيران إلى رفع قدراتها الدفاعية إلى أعلى المستويات لضمان أمنها ومواجهة الأوضاع المحتملة، وأن تكون مستعدة لأي طارئ، وهذا هو نهج منطقي ودفاعي بشكل كامل.