غرينبلات يتراجع عن استقالته

قبل أسبوع واحد فقط، أعلن البيت الأبيض استقالة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وأصبح من الواضح الآن أنه قد يظل في وظيفته، على الأقل، في المستقبل القريب.

وقال غرينبلات: "إنه على الرغم من أنني أعلنت استقالتي، إلا أنني أحاول أن أبقى قائدا للفريق حتى يتم تدشين الخطة".

ونقل الموقع الإلكتروني "i24 news"، صباح اليوم الجمعة، عن غرينبلات، قوله عبر شبكة ELNET، ووصل تسجيل المحادثة المغلقة إلى موقع jewish Insider":

"إذا تم إطلاق الخطة [صفقة القرن] في الأشهر المقبلة، فسأبقى حتى إطلاقها. إذا وافق الطرفان بسرعة، أعتقد أنني سأستمر في قيادتها والبقاء لفترة أطول. عائلتي تدرك هذا الاحتمال وتدعمني تماما".

ووفقا لغرينبلات، كان البيت الأبيض مهتما بنشر صفقة القرن مرتين من قبل، وقبل الانتخابات الإسرائيلية السابقة للكنيست، في 9 أبريل/نيسان الماضي، على الرغم من الإعلان عن الانتخابات الثانية، لكن تقرر في النهاية أن الجمهور الإسرائيلي قد يشعر أن هذا يعتبر تدخلا خارجيا في الحملة الانتخابية الداخلية.

ג'ייסון גרינבלט, שליח טראמפ למזרח התיכון, יעזוב את תפקידו בשבועות הקרובים - לאחר פרסום יוזמת השלום@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2019

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي عن غرينبلات:

هناك فرصة كبيرة جدا أن الخطة سيتم إطلاقها بعد الانتخابات، لكننا سننتظر ونرى ما هي النتائج، وما إذا كانت هذه المرة يمكن أن تشكل الحكومة، ومن هي العناصر التي ستشكلها. لذلك، لم يتخذ أي قرار بعد بشأن موعد نشر الخطة.

ويشار إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، قد أعلن الخميس قبل الماضي، عن استقالته من منصبه.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، في الخامس من الشهر الجاري، أن غرينبلات أعلن عن تقديمه استقالته من منصبه، كمبعوث أمريكي خاص لمنطقة الشرق الأوسط، وهي استقالة مفاجئة.

בבית הלבן מאשרים ל @globesnews שליחו של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, ג׳ייסון גרינבלט אכן יעזוב את תפקידו. ״היה זה כבוד רב לעבוד בבית הלבן למעלה משנתיים וחצי תחת הנשיא טראמפ. אני אסיר תודה לצוות הנפלא שגיבש את החזון לשלום. לחזון שלנו יש פוטנציאל אדיר לשיפור חיי ישראלים ופלסטנים״. — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) September 5, 2019

وأوضحت القناة العبرية "كان"، آنذاك، أن غرينبلات أحد أبرز المسؤولين الأمريكيين عن صياغة خطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وتعد استقالة غرينبلات مفاجئة، إذ تأتي قبيل الموعد المرتقب لإعلان الإدارة الأمريكية عن الشق السياسي لصفقة القرن، الذي سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقررة في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول استقالة جيسون غرينبلات، حينئذ، قائلا:

أود أن أشكر جيسون غرينبلات لعمله الدؤوب من أجل الأمن والسلام، ولعدم تردده ولو للحظة بقول الحقيقة عن دولة إسرائيل في وجه جميع المسيئين لسمعتها. شكرا لك يا جيسون.