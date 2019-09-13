موقع عبري يحذر إسرائيل من هجوم جديد وخطير

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "نتسيف نت"، صباح اليوم الجمعة، بأن أحد القادة الأمريكيين المتخصصين في مكافحة "هجمات السايبر"، أو القرصنة الإلكترونية، حذر إسرائيل والدول الغربية من هجمات إلكترونية.

ونقل الموقع العبري عن وينسنت ستيوارت، نائب قائد القيادة السيبرانية الأمريكية السابق، والذي استقال قبل عدة أشهر، أن إسرائيل والدول الغربية مهددة بهجوم سيبراني من قبل جماعات إرهابية، مثل "داعش"، والقاعدة، يمكنه أن يدمر البنية التحتية للبلاد.

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أنه لم يتوقع أحد أن يقوم خاطفو طائرات بمهاجمة أهداف استراتيجية وتدميرها، كما جرى في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

وأشار الموقع العبري إلى أن بعض الحكومات الغربية تأخذ الهجمات الإلكترونية على محمل الجد، لكنها ليست مستعدة لهجوم متطور من قبل مجموعة إرهابية قد تؤثر على هجوم سيبراني خطير.