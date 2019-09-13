بيسكوف: بوتين ونتنياهو لم يبحثا خلال لقائهما أمس موضوع غور الأردن

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائهما يوم أمس لم يتطرقا إلى مسألة فرض إسرائيل سيادتها على غور الأردن.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما اذا كان قد تم بحث هذه القضية خلال اللقاء "لا الموضوع لم يتم التطرق إليه".

هذا وأعلن نتنياهو، منذ يومين، اعتزامه فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال فاز بالانتخابات العامة المرتقبة في السابع عشر من أيلول/سبتمبر الجاري؛ كما جدد تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى سوتشي، عشية الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، والتي تعقد للمرة الثانية خلال عام في البلاد، وقبل الانتخابات البرلمانية السابقة، زار نتنياهو روسيا أيضاً.

وآخر زيارة لنتنياهو إلى روسيا جرت في شباط/فبراير الماضي، وهي الزيارة التي ذكرت في أعقابها مصادر دبلوماسية أن روسيا وإسرائيل تعملان على تحديد وتوثيق آليات وإجراءات تجنب الاحتكاك والحوادث خلال العمليات في سوريا.