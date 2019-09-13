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    الحضور أثناء الحفل الـ29 لتوزيع جائزة إيغ نوبل (أو جائزة نوبل للحمقى) ، 12 سبتمبر 2019

    لعاب الأطفال وسلوك الصراصير...أغرب جوائز "نوبل للحمقى"

    © REUTERS / BRIAN SNYDER
    العالم
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    منذ سنوات لم تعد جائزة نوبل قاصرة على العباقرة في المجالات التي تمنح فيها الجائزة الأكبر والأهم عالميا في مجالاتها، حيث يتمكن غرباء الأطوار أيضا من  الفوز بها.

     فقد منحت جامعة هارفارد الأمريكية "جائزة نوبل للحمقى" لـ29 فائزا في مجالات متعددة بعد أن درجت على هذا التقليد منذ عام 1991.

    وحضر الحفل كل من إريك ماسكين، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2007، وريتشارد روبرتس، الحائز على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء والطب لعام 1993، وجيروم فريدمان، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1990.

    صحة الإنسان

    حصل سيلفانو جالوس على جائزة نوبل للحمقى في مجال الطب، وذلك بعد تجربة قام بها أثبت خلالها أن تناول البيتزا مرة في الأسبوع يقي من الإصابة بمرض السرطان.

    وقام العلماء بجمع بيانات حول أكثر من 8000 إيطالي تقدموا إلى المستشفيات الإيطالية. تم تشخيص 3315 شخصا مصابين  بأورام في الجهاز الهضمي والحلق، وكان الباقي يعانون من أمراض أخرى لا علاقة لها بالأورام. وكان الشرط الأساسي للمشاركة في الدراسة هو استهلاك بيتزا واحدة على الأقل كل أسبوع. وحسب تقدير العلماء، يرتبط استهلاك البيتزا من مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر مع انخفاض في خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 59 % ، والحلق - بنسبة 34 % ، والقولون - بنسبة 26 %.

    الإيطالي سيلفانو غالوس حاز على جائزة جائزة إيغ نوبل (أو جائزة نوبل للحمقى) في الطب، على دراسته حول هل تحمي البيتزا من السرطان؟، 12 سبتمبر 2019
    © REUTERS / BRIAN SNYDER
    الإيطالي سيلفانو غالوس حاز على جائزة "جائزة إيغ نوبل" (أو جائزة نوبل للحمقى) في الطب، على دراسته حول "هل تحمي البيتزا من السرطان؟"، 12 سبتمبر 2019

    علم الأحياء

    استلم فريق من العلماء جائزة نوبل للحمقى في مجال البيولوجيا، ووجدوا أن سلوك الصراصير الميتة يختلف عن سلوك الصراصير الحية تجاه المغناطيس. وفي تجربتهم، قام العلماء بمغنطة الصراصير، ثم قاموا بمراقبة سلوكها بمرور الوقت. اتضح أن مغنطة الصراصير الحية انخفضت بشكل كبير مع مدة مميزة من 50 دقيقة، في حين بقيت مغنطة الصراصير الميتة لمدة وصلت  48 ساعة.

    كيمياء

    مُنحت جائزة الكيمياء لفريق من العلماء اليابانيين الذين حاولوا تقدير كمية اللعاب التي يفرزها جسد طفل يبلغ من العمر خمس سنوات يوميًا. وقام العلماء بالتجربة عام 1995 ، حيث أجروا اختبارات على  15 صبيا و 15 فتاة. وخلال التجربة طلب من الأطفال مضغ الطعام الذي يأكلونه عادة ، ثم بصقه في وعاء خاص.

    الياباني شيغورو واتانابي حاز على جائزة جائزة إيغ نوبل (أو جائزة نوبل للحمقى) في الكيمياء، على دراسته حول التقدي الإجمالي لكمية اللعاب في اليوم الوحد لدى أطفال بعمر خمس سنوات، 12 سبتمبر 2019
    © REUTERS / BRIAN SNYDER
    الياباني شيغورو واتانابي حاز على جائزة "جائزة إيغ نوبل" (أو جائزة نوبل للحمقى) في الكيمياء، على دراسته حول "التقدي الإجمالي لكمية اللعاب في اليوم الوحد لدى أطفال بعمر خمس سنوات"، 12 سبتمبر 2019

    الاقتصاد

    مُنحت جائزة الاقتصاد لفريق من العلماء من تركيا وألمانيا وهولندا لإجراء دراسة مكّنت من معرفة أي من الأوراق النقدية التي تتضمن بكتيريا خطرة. وخلال دراستهم، اختبر العلماء تمكن معرفة أنواع البكتيريا التي تعيش على الأوراق النقدية المختلفة مثل المكورات العنقودية الذهبية، الإشريكية القولونية، والمكورات المعوية المقاومة للفانكوميسين. واتضح أن أخطر البكتيريا تعيش على "الليو الروماني".

    الهولنديان أندرياس فوس وتيموتي فوس حازا على جائزة جائزة إيغ نوبل (أو جائزة نوبل للحمقى) في الاقتصاد، على دراستهما حول أي الأوراق النقدية في العالم تتحمل البكتيريا الخطرة بصورة أفضل، 12 سبتمبر 2019
    © REUTERS / BRIAN SNYDER
    الهولنديان أندرياس فوس وتيموتي فوس حازا على جائزة "جائزة إيغ نوبل" (أو جائزة نوبل للحمقى) في الاقتصاد، على دراستهما حول "أي الأوراق النقدية في العالم تتحمل البكتيريا الخطرة بصورة أفضل"، 12 سبتمبر 2019

    الشعور بالسعادة

    مُنحت جائزة السلام لفريق من العلماء تمكنوا من قياس مدى سرور الإنسان حين يحك جلده. وفي تجربة، قام العلماء بافتعال شعور الحكة في ثلاثة مناطق مختلفة من جسم المتطوعين "الساعد والكاحل والظهر". وبعد ذلك، قام العلماء بحك تلك المناطق بفرش خاصة وتقييم شعور السعادة من فعل الحك في الأماكن الثلاثة.

    علم النفس

    ذهبت الجائزة في مجال علم النفس إلى فريتز ستراك، الذي أثبت أن قلم حبر جاف في فم الشخص يجعله أكثر سعادة. وحاول العالم اختبار الفرضية القديمة والتي تؤكد بأن تعبيرات الوجه تؤثر بشكل مباشر على الشعور.

    وخلال التجربة، طُلب من الأشخاص الاحتفاظ بقلم بشفاه مطبقة أو بين أسنانهم. واتضح أن الأشخاص الذين كانوا يمسكون القلم  بأسنانهم كانوا أكثر سعادة.

    الألماني فريتز ستراك حاز على جائزة جائزة إيغ نوبل (أو جائزة نوبل للحمقى) في علم النفس، على دراسته حول تثبيت وتسهيل ظروف ابتسامة الإنسان: اختبار غير متعمد لفرضية ردود الفعل على الوجه، 12 سبتمبر 2019
    © REUTERS / BRIAN SNYDER
    الألماني فريتز ستراك حاز على جائزة "جائزة إيغ نوبل" (أو جائزة نوبل للحمقى) في علم النفس، على دراسته حول "تثبيت وتسهيل ظروف ابتسامة الإنسان: اختبار غير متعمد لفرضية ردود الفعل على الوجه"، 12 سبتمبر 2019

    فيزياء

    حصل مجموعة من العلماء على جائزة في الفيزياء الذين تمكنوا من معرفة كيف يأخذ براز حيوان الألومبت شكل مكعب.

    اتضح أن كتل البراز تكتسب شكلها في آخر ثمانية في المئة من طول الأمعاء، حيث تتحول من السائل إلى مكعبات صلبة يصل  حجمها 2 سم.

    باتريشيا يانغ حازت على جائزة إيغ نوبل (أو جائزة نوبل للحمقى) في الفيزياء، على دراستها حول كيف ولماذ يتحول براز الحيوان ومبي إلى مكعبات، 12 سبتمبر 2019
    © REUTERS / BRIAN SNYDER
    باتريشيا يانغ حازت على "جائزة إيغ نوبل" (أو جائزة نوبل للحمقى) في الفيزياء، على دراستها حول "كيف ولماذ يتحول براز الحيوان ومبي إلى مكعبات"، 12 سبتمبر 2019
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