لعاب الأطفال وسلوك الصراصير...أغرب جوائز "نوبل للحمقى"

فقد منحت جامعة هارفارد الأمريكية "جائزة نوبل للحمقى" لـ29 فائزا في مجالات متعددة بعد أن درجت على هذا التقليد منذ عام 1991.
وحضر الحفل كل من إريك ماسكين، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2007، وريتشارد روبرتس، الحائز على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء والطب لعام 1993، وجيروم فريدمان، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1990.
صحة الإنسان
حصل سيلفانو جالوس على جائزة نوبل للحمقى في مجال الطب، وذلك بعد تجربة قام بها أثبت خلالها أن تناول البيتزا مرة في الأسبوع يقي من الإصابة بمرض السرطان.
وقام العلماء بجمع بيانات حول أكثر من 8000 إيطالي تقدموا إلى المستشفيات الإيطالية. تم تشخيص 3315 شخصا مصابين بأورام في الجهاز الهضمي والحلق، وكان الباقي يعانون من أمراض أخرى لا علاقة لها بالأورام. وكان الشرط الأساسي للمشاركة في الدراسة هو استهلاك بيتزا واحدة على الأقل كل أسبوع. وحسب تقدير العلماء، يرتبط استهلاك البيتزا من مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر مع انخفاض في خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 59 % ، والحلق - بنسبة 34 % ، والقولون - بنسبة 26 %.
علم الأحياء
استلم فريق من العلماء جائزة نوبل للحمقى في مجال البيولوجيا، ووجدوا أن سلوك الصراصير الميتة يختلف عن سلوك الصراصير الحية تجاه المغناطيس. وفي تجربتهم، قام العلماء بمغنطة الصراصير، ثم قاموا بمراقبة سلوكها بمرور الوقت. اتضح أن مغنطة الصراصير الحية انخفضت بشكل كبير مع مدة مميزة من 50 دقيقة، في حين بقيت مغنطة الصراصير الميتة لمدة وصلت 48 ساعة.
كيمياء
مُنحت جائزة الكيمياء لفريق من العلماء اليابانيين الذين حاولوا تقدير كمية اللعاب التي يفرزها جسد طفل يبلغ من العمر خمس سنوات يوميًا. وقام العلماء بالتجربة عام 1995 ، حيث أجروا اختبارات على 15 صبيا و 15 فتاة. وخلال التجربة طلب من الأطفال مضغ الطعام الذي يأكلونه عادة ، ثم بصقه في وعاء خاص.
الاقتصاد
مُنحت جائزة الاقتصاد لفريق من العلماء من تركيا وألمانيا وهولندا لإجراء دراسة مكّنت من معرفة أي من الأوراق النقدية التي تتضمن بكتيريا خطرة. وخلال دراستهم، اختبر العلماء تمكن معرفة أنواع البكتيريا التي تعيش على الأوراق النقدية المختلفة مثل المكورات العنقودية الذهبية، الإشريكية القولونية، والمكورات المعوية المقاومة للفانكوميسين. واتضح أن أخطر البكتيريا تعيش على "الليو الروماني".
الشعور بالسعادة
مُنحت جائزة السلام لفريق من العلماء تمكنوا من قياس مدى سرور الإنسان حين يحك جلده. وفي تجربة، قام العلماء بافتعال شعور الحكة في ثلاثة مناطق مختلفة من جسم المتطوعين "الساعد والكاحل والظهر". وبعد ذلك، قام العلماء بحك تلك المناطق بفرش خاصة وتقييم شعور السعادة من فعل الحك في الأماكن الثلاثة.
علم النفس
ذهبت الجائزة في مجال علم النفس إلى فريتز ستراك، الذي أثبت أن قلم حبر جاف في فم الشخص يجعله أكثر سعادة. وحاول العالم اختبار الفرضية القديمة والتي تؤكد بأن تعبيرات الوجه تؤثر بشكل مباشر على الشعور.
وخلال التجربة، طُلب من الأشخاص الاحتفاظ بقلم بشفاه مطبقة أو بين أسنانهم. واتضح أن الأشخاص الذين كانوا يمسكون القلم بأسنانهم كانوا أكثر سعادة.
فيزياء
حصل مجموعة من العلماء على جائزة في الفيزياء الذين تمكنوا من معرفة كيف يأخذ براز حيوان الألومبت شكل مكعب.
اتضح أن كتل البراز تكتسب شكلها في آخر ثمانية في المئة من طول الأمعاء، حيث تتحول من السائل إلى مكعبات صلبة يصل حجمها 2 سم.
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