عاصفة جديدة تجتاح جزر الباهاما وقد تصبح مدارية

وذكر المركز، ومقره ميامي، أن الاضطراب المداري تركز فوق منطقة وسط جزر الباهاما ومحمل برياح تبلغ سرعتها 45 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع هطول أمطار قد يصل منسوبها إلى عشرة سنتيمترات خلال يوم الأحد، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وذكر المركز أن من المتوقع أن تكتسب العاصفة سرعة فيما تتحرك صوب الشمال الغربي اليوم الجمعة وقد تضرب فلوريدا غدا السبت.
واجتاح الإعصار دوريان الباهاما في الأول من سبتمبر/ أيلول، وتم تصنيفه من الفئة الخامسة، وهو واحد من أشد أعاصير المحيط الأطلسي المسجلة التي وصلت إلى اليابسة. وحمل الإعصار رياحا بلغت سرعتها 298 كيلومترا في الساعة.
وبينما لا يزال هناك 1300 شخص في عداد المفقودين وفقا لتقديرات حكومة جزر الباهاما، فإن جهود الإغاثة تركز على عمليات البحث والإنقاذ فضلا عن توفير الغذاء والمياه والمأوى.
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