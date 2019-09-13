عاصفة جديدة تجتاح جزر الباهاما وقد تصبح مدارية

جلبت عاصفة جديدة الأمطار والرياح، في وقت مبكر اليوم الجمعة، إلى جزر الباهاما التي دمرها الإعصار دوريان هذا الشهر، وحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من احتمال تحولها إلى عاصفة مدارية.

وذكر المركز، ومقره ميامي، أن الاضطراب المداري تركز فوق منطقة وسط جزر الباهاما ومحمل برياح تبلغ سرعتها 45 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع هطول أمطار قد يصل منسوبها إلى عشرة سنتيمترات خلال يوم الأحد، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

