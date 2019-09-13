البابا فرنسيس يزور تايلاند نوفمبر المقبل

أعلن مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في تايلاند، اليوم الجمعة، أن البابا فرنسيس سيزور تايلاند في نوفمبر/ تشرين الثاني قبل أن يتوجه إلى اليابان.

ويزور البابا تايلاند في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر، واليابان من 23 إلى 26 نوفمبر، في إطار جهوده لدفع الحوار مع الديانات الأخرى بهدف تعزيز السلام العالمي.

ويتزامن التوقف في تايلاند مع الذكرى 350 لتأسيس "مهمة سيام" التي أطلقها البابا كليمنت التاسع للإشراف على البعثات في سيام، الاسم السابق لتايلاند، بحسب وكالة "رويترز".

وقال رئيس أساقفة بانكوك، فرنسيس كزافييه كريينجساك كوفيتفانيت، في مؤتمر صحفي، إن خط سير الرحلة الكامل للبابا سيعلن عنه لاحقا.

من ناحية أخرى، فإن رحلة البابا إلى اليابان ستشمل طوكيو بالإضافة إلى المدينتين اللتين ضربتهما القنابل الذرية الأمريكية في نهاية الحرب العالمية الثانية، هيروشيما وناكازاكي، حسبما قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى.

وتأتي زيارة البابا لآسيا في إطار مساعيه لتعزيز الحوار مع بقية الأديان بهدف نشر السلام العالمي.