البابا فرنسيس يزور تايلاند نوفمبر المقبل

ويزور البابا تايلاند في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر، واليابان من 23 إلى 26 نوفمبر، في إطار جهوده لدفع الحوار مع الديانات الأخرى بهدف تعزيز السلام العالمي.
وقال رئيس أساقفة بانكوك، فرنسيس كزافييه كريينجساك كوفيتفانيت، في مؤتمر صحفي، إن خط سير الرحلة الكامل للبابا سيعلن عنه لاحقا.
من ناحية أخرى، فإن رحلة البابا إلى اليابان ستشمل طوكيو بالإضافة إلى المدينتين اللتين ضربتهما القنابل الذرية الأمريكية في نهاية الحرب العالمية الثانية، هيروشيما وناكازاكي، حسبما قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى.
وتأتي زيارة البابا لآسيا في إطار مساعيه لتعزيز الحوار مع بقية الأديان بهدف نشر السلام العالمي.
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