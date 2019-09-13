بيان من 5 دول أوروبية حول إعلان نتنياهو احتمال ضم مناطق في الضفة الغربية

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بيان من 5 دول أوروبية حول إعلان نتنياهو احتمال ضم مناطق في الضفة الغربية