بالصور... طائرة تعود أدراجها بسبب قهوة منسكبة

اضطرت طائرة من طراز "إيرباص A330" كانت تحلق فوق المحيط الأطلسي للعودة والقيام بهبوط اضطراري بسبب انسكاب قهوة على لوحة القيادة.

ووفقا لوسائل إعلام روسية وقع الحادث في شهر شباط / فبراير الماضي عندما كانت الطائرة متوجهة من فرانكفورت الألمانية إلى جزيرة كانكون المكسيكية .

— air plus news (english) (@airplusnews_EN) 12 сентября 2019 г.

وجاء في تقرير مكتب التحقيقات البريطانية وضع الطيار كوب القهوة على طاولة قابلة للطي، وليس في المكان المخصص لها الأمر الذي يتعارض مع القواعد المتبعة في قمرة القيادة.

وبعد انسكاب المشروب على لوحة القيادة، ابتعث الدخان وبعد حوالي ساعة بدأت الأزرار في الذوبان. وتعطل جزء كبير في الأجهزة الأمر الذي تسبب في حدوث مشاكل في الاتصال. فتم اتخاذ قرار بالقيام بهبوط اضطراري في مدينة شانون الأيرلندية.