الخزانة الأمريكية: لن نخفف العقوبات إذا لم تغير إيران سلوكها

أعلن مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي، اليوم الجمعة، أن استقالة مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، لم تؤثر على نظام العقوبات ضد إيران وأن بلاده لن تخفف العقوبات إذا لم تغير إيران سلوكها.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بيلينغسلي، ردا على سؤال عما إذا كانت استقالة بولتون، ستؤثر على نظام العقوبات ضد طهران: "لا، لن تؤثر. نحن ننفذ سياسة الرئيس".

وتابع بيلينغسلي قائلا "إذا لم تغير إيران سلوكها، فلن يكون هناك تخفيف للعقوبات". مضيفا: "سنتفاوض مع إيران من موقع القوة... هدف حملتنا المتمثلة في الحد الأقصى من الضغط، كما قلنا دائما، هو إقناع إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أنه لا يستبعد عقد لقاء مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري. ولكنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لعقد اجتماع.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، قد أيد يوم الاثنين الماضي، خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، فكرة تخفيف العقوبات ضد إيران من أجل استئناف المفاوضات معها.

وفي وقت لاحق، قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إقالة مستشار الأمن القومي، جون بولتون، الذي أعلن عنه في يوم الثلاثاء الماضي.

ولاحقا ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن ترامب ناقش تخفيف العقوبات ضد إيران قبل إقالة بولتون.