فنلندا تدعو لإيقاف واردات اللحوم وفول الصويا من البرازيل

قال وزير المالية الفنلندي، ميكا لينتيلا، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يوقف واردات لحوم الأبقار من البرازيل، وأن يدرس أيضا تعليق استيراد فول الصويا لزيادة الضغوط على الحكومة البرازيلية لمكافحة حرائق غابات الأمازون.

ونقلت وكالة "رويترز" عن لينتيلا خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في العاصمة هلسكني قوله "طلبت فنلندا من الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، وسلطات الاتحاد أن تتوقف عن استيراد لحوم الأبقار من البرازيل".

وأضاف أنه يدرس عمل نفس الشيء بشأن فول الصويا بهدف "زيادة الضغوط حتى تفعل الحكومة البرازيلية شيئا ما بشأن حرائق الغابات".

يذكر أن 6 ولايات في الأمازون بالبرازيل، طلبت مساعدة الجيش البرازيلي في مكافحة عدد قياسي من الحرائق، التي تستعر في الغابات المطيرة.

وتسببت الحرائق في إطلاق مناشدات دولية بسبب الدور المحوري لغابات الأمازون في التصدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.