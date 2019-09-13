واشنطن تطالب السلطات اللبنانية بتصفية مصرف "جمال ترست بنك" فورا

أعلن مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تطالب السلطات اللبنانية بإغلاق مصرف "جمال ترست بنك" فورا، الذي خضع لعقوبات بسبب تعاونه مع "حزب الله".

موسكو - سبوتنيك. وقال بيلينغسلي، متحدثا في المجلس الأطلسي في واشنطن "نأمل من السلطات اللبنانية أن تتخذ التدابير المناسبة، من التصفية الفورية للمصرف، وبالطبع إلى مجموعة كاملة من القضايا الجنائية".

وأشار إلى أن الانهيار الفعلي للمصرف بعد إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية يدل على أن "توفير الخدمات المالية لحزب الله يعرض أي عمل تجاري ككل للخطر".

ورفض بيلينغسلي تبني فكرة أن "حزب الله" يمكنه استخدام المصرف دون علم إدارته، موضحا أن المصرف "يعلم جميع عملائه".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم 29 آب/ أغسطس، أن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على جمال ترست بنك اللبناني لدعمه أنشطة "حزب الله" المالية والمصرفية غير المشروعة.

وأدت العقوبات الأمريكية بحكم الواقع إلى انهيار المصرف الذي كانت أصوله خاضعة لسيطرة المصرف المركزي اللبناني، ومن المتوقع أن يتم تصفية المصرف أو بيعه.