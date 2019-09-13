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22:57 13 سبتمبر/ أيلول 2019
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    كيم كارداشيان ودونالد ترامب

    بعد مكالمة منه... كيم كارداشيان عما فعلته مع ترامب: لا أهتم بسمعتي

    © AP Photo / Uncredited
    العالم
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    أطلقت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، تعليقات قوية عما وصفته بـ"الإنجاز الكبير" الذي فعلته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، داخل البيت الأبيض، وأضر كثيرا بسمعتها.

    وقالت كيم كارداشيان في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بشأن زيارتها إلى ترامب في محاولة إلغاء عقوبة السجن مدى الحياة لمرتكبي الجرائم المرتبطة بالمخدرات: "لا اهتم كثيرا بسمعتي، وإلا ما كنت جئت اليوم".

    كيم كارداشيان ودونالد ترامب
    © AP Photo / Uncredited
    كيم كارداشيان: تلقيت اتصالا من ترامب وأنا عارية (فيديو)
    وتابعت "اخترت الوقوف إلى جانب تلك القضية ومساعدة أليس جونسون، التي حصلت على حكم مغلظ بالسجن مدى الحياة، لأنها تركت كل هذا الهراء والأنانية خارج هذا الباب".

    وأوضحت كيم كارداشيان "لو كنت أشعر بالقلق من رد الفعل العكسي على أقوم به حاليا، لم أكن سأفكر بالقدوم، فأنا هنا للقاء ترامب، من أجل مساعدة امرأة تلقت حكما مغلظا بالسجن مدى الحياة".

    واستمرت "نحن بحاجة لإصلاح العدالة الجنائية مع ترامب، وأعتبرها قضيتي الأساسية، لأنها تتعلق بالناس وليس لها علاقة بالسياسة".

    وقالت كيم كارداشيان: "هل كنت يجب أن أكون متمحورة حول نفسي وذاتي، كي اتجنب رد الفعل العكسي لتلك الزيارة، بالطبع هذا لن يساعد جونسون في قضيتها".

    وأضافت "بل ينبغي أن آتي وأتحدث مع هذا الرجل الذي لديه القدرة على تغيير حياة الناس، وبالنسبة لي شعوري بذاتي يجعلني أكثر قلقا بشأن سمعة من أنقذ حياتهم، لا سمعتي الشخصية".

    ​وواصلت "وضعت كل هذا خارج الباب، واخترت أن اتمسك بهذا الموقف، حتى ولو على حساب سمعتي".

    وكان ضغط كارداشيان على ترامب عام 2018، تمكن من إصدار الرئيس الأمريكي قرارا بتخفيف عقوبة جونسون.

    وكانت كارداشيان، قد قالت في تصريحات سابقة أثناء استضافتها في برنامج مقدم البرامج التلفزيونية الأمريكي، جيمي كيمل، إنه تصادف تلقيها اتصال بشأن لقائها مع الرئيس الأمريكي وهي عارية أثناء خضوعها لجلسة تصوير، بحسب شبكة "بي بي سي" الأمريكية.

    وقالت: "كنت عارية ورن جرس هاتفي، وكنت أضع ماكياجا، ومن ثم قلت أعطوني ثوبا، ولم أعرف ما إذا كان ذلك الاتصال الذي أنتظره".

    وهنا يقاطع جيمي كيمل كيم كارداشيان، سائلا إياها: "هل كان الرئيس يعرف أنك ترتدين ثوبا فقط عندما اتصل"، فأجابت بلا، فرد عليها في الحال "لأنه لو كان يعلم أنك عارية لأطلق سراح السجن بأكمله"، ليضحك الجمهور الحاضر لتصوير الحلقة.

    وعن مشاعرها لحظة دخولها المكتب البيضاوي للمرة الأولى، تذكرت كيم كارداشيان: "قلت في اجتماعي الأول بـ ترامب ياللهول نحن في المكتب البيضاوي اللعين".

    والتقى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، بنجمة برنامج الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان، في شهر مايو/أيار، وناقش معها الإصلاح في السجون.

    وفي وقت سابق، أفيد بأن ترامب وكارداشيان يجب أن يلتقيا لمناقشة العفو عن أليس ماري جونسون البالغة من العمر 62 عاما، والتي تقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة تهريب المخدرات.

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    الكلمات الدلالية:
    البيت الأبيض, كيم كارداشيان, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
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