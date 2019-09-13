مقتل خمسة على الأقل وإجلاء آلاف جراء فيضانات بجنوب شرق إسبانيا

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأجلت السلطات أكثر من 3500 جراء أمطار غزيرة هطلت على مدى يومين بجنوب شرق إسبانيا بينما أغلقت العديد من الطرق وشبكات القطارات وأحد المطارات اليوم الجمعة بينما علق العاملون في خدمات الطوارئ في أنفاق طريق سريع غمرتها المياه.

وجرفت المياه سيارات وحطاما في مناطق بلنسية ومورسيا وشرق إقليم اندلسية. وغمرت المياه بعض الأنفاق وبعض المركبات غطتها المياه جزئيا أو كليا، بحسب رويترز.

وذكرت وكالة الإنقاذ أن رجلا عثر عليه متوفيا في غرناطة اليوم الجمعة بعدما جرفت المياه سيارته على طريق سريع، وتوفي آخر في ألمرية بعدما حاول قيادة مركبته في نفق تغمره المياه كما عثر على جثة رجل كان مفقودا منذ غادر منزله سيرا على الأقدام في وقت سابق من اليوم الجمعة في قرية ريدوفان في بلنسية.

وتوفي شقيقان يوم الخميس حين سحبت الأمطار الغزيرة سيارتهما.

وأغلقت السلطات 74 طريقا وشبكة قطارات مورسيا ومطار المدينة.

وأعلن القائم بأعمال وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا إغلاق خط السكك الحديدية بين أليكانتى والمدينتين الرئيسيتين في البلاد وهما مدريد وبرشلونة ووصف الفيضانات بأنها "مأساة".