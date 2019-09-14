توقيف ضابط كبير في الشرطة الكندية بتهمة التجسس

أعلنت السلطات الفيدرالية الكندية، يوم أمس الجمعة، عن توقيف مسؤول كبير في المخابرات الكندية بعد اتهامه بسرقة وثائق سرية وحساسة لصالح دولة أجنبية.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الكندية أن الشرطة الفدرالية أوقفت الضابط الكندي، كاميرون أورتيس، الذي يعمل ضمن وحدة المخابرات بعد معلومات عن قيامه بتهريب وسرقة معلومات ووثائق سرية لأطراف خارجية.

ونقلت القناة تصريحات المدعي العام الكندي، جون ماكفارلين، الذي أوضح أن الضابط الكندي سيمثل أمام القضاء قريبا وهو الأن تحت الاحتجاز الوقائي وتقوم السلطات بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجهات التي عملها معها.

ويواجه الضابط الكندي، كاميرون اورتيس، خمس تهم بموجب القانون الجنائي الكندي وقانون حماية المعلومات المرتبط ب​الأمن​ القومي.