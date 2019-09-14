مادورو يعلق على صور غوايدو مع تجار مخدرات على حدود كولومبيا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن المعلومات حول تورط رئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد، مع مهربي المخدرات في كولومبيا "أثارت فضيحة مدوية" هناك.

وقال مادورو، خلال اجتماع مع قادة حركة النشطاء السياسيين، إن "التحالف الإجرامي مع عصابة تجار المخدرات المسلحة، تسبب في فضيحة كبيرة على أعلى مستوى في كولومبيا، وفي جميع الأوساط الإعلامية والسياسية".

وأوضح الرئيس الفنزويلي: "في كولومبيا يعلمون أن هذه عصابة تقتل الناس وتذبحهم كل يوم. لم يتم تصوير غوايدو مع أحدهم، ولكن مع المجرمين الأربعة الأكثر خطورة".

وكشف نيكولاس مادورو: "لقد ساعدت منظمة "لوس راستروخوس" وهي عصابة "مهربي مخدرات ومسلحين كولومبيين، خوان غايدو غير القانونية عبر حدود فنزويلا وكولومبيا إلى كوكوتا للمشاركة في ما يسمى حفل خيري".

#EnVivo 📹 | Jornada de orientación e interacción con la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS). https://t.co/gO0J5gk6Ux — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 13, 2019

وأعلن المدعي العام في فنزويلا، أمس الجمعة، فتح تحقيق بحق زعيم المعارضة خوان غوايدو للاشتباه بوجود روابط بينه وبين مهربي مخدرات كولومبيين يعتقد أنهم ساعدوه على العبور إلى كولومبيا بطريقة غير شرعية في فبراير/ شباط الماضي، وذلك حسب وكالة "فرانس 24".

فتح تحقيق مع غوايدو بعد ظهور صور تجمعه مع عناصر عصابة مخدراتhttps://t.co/diF8GmxiaO



نيوز سناب - روسيا اليومhttps://t.co/3Rm1taJIwE pic.twitter.com/17EhTtpniJ — NewsSnap (@NewsSnapNet) September 13, 2019

بدوره، قال غوايدو للصحفيين، إن "مئات الصور التقطت في حفل خيري في مدينة كوكوتا الحدودية". وأضاف: "كان من الصعب معرفة من طلب التقاط الصور معي".