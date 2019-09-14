نتنياهو: لم أستجب أبدا لأوامر الرئيس الأمريكي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لم يستجب أبدا لأوامر رئيس أمريكي.

وذكر نتنياهو في حواره مع صحيفة "ماقور ريشون" الإسرائيلية، أمس الجمعة، أنه لم يستجب لأوامر الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، الذي حاول مرارا تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه عارض أوباما في طلباته الكثيرة حول تفكيك المستوطنات والانسحاب لحدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، دون جدوى.

وأفاد نتنياهو بأنه يعارض إخلاء ما يزيد عن 80 ألف مستوطن في الضفة الغربية، وتفكيك مستوطناتهم، بل زيادة رقعة هذه المستوطنات، وبأنه لن تكون في حكومته أي خطة للانفصال أو الانسحاب الأحادي الجانب من الضفة.

وفي السياق نفسه، قال بنيامين نتنياهو:

إن حركة حماس تحاول استهدافي.

وأشار نتنياهو في حواره إلى أن حركة حماس لا تحاول استهداف المواطنين الإسرائيليين فحسب، وإنما تعمد على استهدافه هو شخصيا، وإبعاده عن قيادة البلاد، على حد قوله.

وأفادت الصحيفة العبرية، بأن نتنياهو أوضح أنه سبق وأن وقع تحت ضغط الصواريخ من قبل، وبأن "هروبه" أو وقوعه تحت ضغط إسقاط الصواريخ على رأسه ليس الحدث الأول من نوعه في حياته.