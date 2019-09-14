زيلينسكي يعد "بمجاهرة بوتين بأشياء كثيرة"

يملك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ما يقوله أثناء لقائه الأول المرتقب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد الرئيس زيلينسكي رغبته في مجاهرة الرئيس بوتين بأشياء كثيرة عندما قال في رد له على سؤال وجهه له أحد الصحفيين في 13 سبتمبر/أيلول: "أملك أشياء كثيرة متنوعة".

ويريد الرئيس الأوكراني أن يقول هذه الأشياء للرئيس الروسي عندما يلتقيه وفقا لـ"أوبوزريفاتيل".

ووصل زيلينسكي سدة رئاسة جمهورية أوكرانيا مؤخرا بعد أن تدهورت العلاقات الأوكرانية الروسية عقب الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014.

وكانت أوكرانيا إحدى الجمهوريات السوفيتية المتحدة إلى جانب روسيا حتى عام 1991.