أفغانستان تجمد كافة الأنشطة المرتبطة بعملية السلام إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في أفغانستان صديق صديقي، أن "الحكومة الأفغانية قررت تجميد مساعيها حول عملية السلام حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في 28 سبتمبر/ أيلول الجاري.

كابول - سبوتنيك . وقال صديقي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن "الحكومة الأفغانية قررت تجميد مساعيها حول عملية السلام حتى يوم الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 سبتمبر الجاري"، مضيفا "إقامة الانتخابات يعد أولوية حاليا بالنسبة للحكومة الأفغانية".

وأشار صديقي إلى أن "الحكومة المقبلة ستعمل على إعداد خريطة للسلام"، وأكد "نحن نلتزم بعملية السلام، وحركة طالبان كانت هي السبب الرئيسي وراء توقف عملية السلام".

وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر/ أيلول الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو" من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد من جهة أخرى، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.