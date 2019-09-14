أفغانستان تجمد كافة الأنشطة المرتبطة بعملية السلام إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية

وأشار صديقي إلى أن "الحكومة المقبلة ستعمل على إعداد خريطة للسلام"، وأكد "نحن نلتزم بعملية السلام، وحركة طالبان كانت هي السبب الرئيسي وراء توقف عملية السلام".
وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر/ أيلول الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء.
وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو" من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد من جهة أخرى، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.
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