تركيا... اعتقال 223 عسكريا للاشتباه في صلتهم بغولن

أمرت السلطات التركية، اليوم السبت، باعتقال 223 عسكريا للاشتباه بصلتهم بشبكة تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام رسمية أن تركيا أمرت بإلقاء القبض على 223 عسكريا في الخدمة بأنحاء البلاد وجمهورية شمال قبرص التركية.

وبحسب محطة (تي.آر.تي خبر) إن السلطات تسعى للقبض على المشتبه بهم في 49 إقليما تركيا وفي شمال قبرص. وأضافت أن من بين هؤلاء 100 من الجيش و41 من القوات الجوية و32 من البحرية.

وتتهم أنقرة فتح الله غولن، رجل الدين الذي يعيش بمدينة بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، بأنه العقل المدبر للمحاولة الفاشلة يوم 15 يوليو /تموز 2016. لكن غولن ينفي أي دور له في الأمر.

يذكر أنه، في إطار إجراءات تطهير مستمرة منذ محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات، سجنت تركيا أكثر من 77 ألفا إلى حين محاكمتهم كما أقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين المدنيين وأفراد الجيش وغيرهم، فيما دافعت تركيا عن إجراءاتها بوصفها ردا ضروريا على حجم التهديد الأمني الذي يواجهها وتعهدت بالقضاء على شبكة غولن.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلصوي أكار أن تركيا دافعت وستبقى تدافع عن حقوقها وشعب قبرص التركية، داعيا الجميع إلى عدم اختبار قوتة بلاده بهذا الصدد.

وأكد أكار خلال زيارة أجراها للفرقاطة المرافقة لسفينة التنقيب التركية "ياووز"، أن تركيا لن تغض الطرف عن أي أمر واقع في قبرص وشرق المتوسط وإيجه، ولن تسمح باتخاذ قرارات ضد شعبي تركيا وقبرص التركية، وفقا لوكالة "الأناضول".

وأضاف "لا أحد ينتظر من شعب قبرص التركية والدولة التركية وشعبها أن يبقوا متفرجين حيال قيام أولئك بالبحث والتنقيب واستخراج الغاز والنفط، والاستفادة من تلك الثروات".