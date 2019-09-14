صحيفة عبرية: إيران تفوقت على أمريكا

قالت صحيفة عبرية، ظهر اليوم السبت، إن الصمود الإيراني أمام أمريكا يعني نجاح للموقف الإيراني.

وأجرت صحيفة "معاريف" العبرية حوارا مع تسيفي يحزقيلي، المحلل السياسي للقناة العبرية الـ"13"، أوضح من خلاله أن الموقف الإيراني وصمود الإيرانيين أمام العقوبات الأمريكية هو نجاح للقيادة السياسية الإيرانية.

ونقلت الصحيفة على لسان يحزقيلي أن إيران هاجمت ناقلات النفط في الخليج، وأسقطت طائرة أمريكية دون طيار، وهو ما يعني هزيمة أمريكية أمام إيران.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن القيادة السياسية الإيرانية تريد عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولكن بشروط، ممثلة في رفع العقوبات، على عكس ترامب الذي يريد أيضا هذه المفاوضات، وإن كانت دون شروط مسبقة.

وذكرت الصحيفة أن الإيرانيين سعداء بإقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إذ يعتبرونه بمثابة فتح الطريق أمام عقد لقاء أمريكي إيراني، بين روحاني وترامب.

واعتبر المحلل السياسي للقناة العبرية الـ"13" أن عقد لقاء يجمع روحاني بترامب، يعني تحول محور الشر إلى محور "الحب" أو الخير، كما جرى مع قيادة كوريا الشمالية.