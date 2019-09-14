الفيضانات تقتل 6 أشخاص في إسبانيا

ونقلت "رويترز" عن مسؤولون حكوميون في إسبانيا قولهم إن السلطات عثرت على جثة رجل يبلغ من العمر 41 عاما في جنوب شرق البلاد اليوم السبت مما يرفع عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بمعدلات قياسية على مدى اليومين الماضيين إلى ستة.
وسقط أحدث القتلى في مدينة أوريويلا التي تبعد نحو 55 كيلومترا عن مدينة أليكانتى الساحلية التي زار بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء مركز القيادة المختص بمواجهة حالات الطوارئ بها.
وكتب على تويتر: "للأسف.. ننعي قتيلا آخر في أوريويلا".
وأبقت الوكالة الوطنية للطقس على التحذير من حالة الطقس عند المستوى الثالث في مقياس مؤلف من أربع نقاط للعديد من المناطق في وسط وجنوب إسبانيا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)