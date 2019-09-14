بعد "إس 400" الروسية... تركيا تعتزم شراء منظومة "باتريوت" الأمريكية

ووفقا لأردوغان، فقد ناقش بالفعل هذا الموضوع مع ترامب عبر الهاتف ويعتزم الآن القيام بذلك شخصيا. في الوقت نفسه، يدعي أردوغان أن حصول تركيا على نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400" لا يمنع تركيا بأي حال من شراء منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت"، ولكن في حال كانت خصائصها قريبة من الأنظمة الروسية، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال أردوغان " بغض النظر عن شرائنا منظومة (إس-400)، يمكننا شراء كمية معينة من منظومة "باتريوت". ولكن يجب علينا أولا معرفة خصائصها، والتي يجب أن تكون على أقل تقدير مماثلة للمنظومة الروسية "إس-400"".
وفي الوقت نفسه، أعرب أردوغان عن ثقته في أن البلدين سيكونان قادرين على تجنب "خطأ" فرض مزيد من العقوبات، وأن كلا البلدين يمكن أن يعودا إلى ثقتهما السابقة.
وأضاف " أعتقد أن دولة مثل الولايات المتحدة لن ترغب في إيذاء حليفتها تركيا. هذا غير معقول".
وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيًا.
وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.
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