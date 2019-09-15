عاصفة مدارية تجتاح جزر الباهاما في تحركها قبالة ولاية فلوريدا الأمريكية 

اجتاحت العاصفة المدارية أومبرتو مناطق تعرضت لدمار من قبل بجزر الباهاما متسببة في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية قبل توجهها نحو الشمال الغربي أمس السبت وقال خبراء الأرصاد الجوية إن من المرجح أن تصبح تلك العاصفة إعصارا قبل انقضاء نهاية الأسبوع.

وتثير تلك العاصفة رياحا تبلغ سرعتها 85 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع تحركها قبالة الساحل الشرقي لولاية فلوريدا إلى المحيط الأطلسي في بداية الأسبوع طبقا لما ذكره المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بحسب رويترز.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة قد تؤدي إلى هطول أمطار يبلغ منسوبها 15.24 سنتيمترا في بعض مناطق الباهاما حتى يوم الاثنين ولكنها لم تؤد إلى هبوب عاصفة شديدة في الجزر الشمالية الغربية والتي اجتاحها الإعصار دوريان في وقت سابق من الشهر الحالي.

WATCH: Aerial footage shows scale of devastation of Abaco Islands in Bahamas after Hurricane Dorian. https://t.co/gB1EyJ8OHC pic.twitter.com/RlCZuVsdDs — NBC News (@NBCNews) September 3, 2019

ولكن أومبرتو قد يؤدي إلى تعقيد جهود الإغاثة في تلك المنطقة التي سويت فيها آلاف المباني بالأرض وأصبح 70 ألف شخص في حاجة لمأوى ولطعام ومياه ومساعدات طبية.

واجتاح دوريان الباهاما في أول سبتمبر/ أيلول كعاصفة من الفئة الخامسة وكأحد أقوى الأعاصير الأطلسية التي اجتاحت البر على الإطلاق متسببا في رياح بلغت سرعتها 298 كيلومترا في الساعة.

وقال رئيس وزراء الباهاما هوبرت مينيس إن العدد الرسمي للقتلى بسبب دوريان بلغ 50 شخصا ولكن مئات الأشخاص ما زالوا مفقودين ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى.

ووصل أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى ناسو يوم الجمعة إظهارا للدعم الدولي للباهاما.

It’s impossible not to be horrified by the level of destruction caused by #HurricaneDorian in the Bahamas.



In the era of the climate crisis, natural disasters have become more frequent and devastating.



It’s time to change course and implement strong #ClimateAction now. pic.twitter.com/P1Cx5JygDS — António Guterres (@antonioguterres) September 15, 2019

وبدا غوتيريش مصدوما بشكل واضح اليوم السبت بعد قيامه بجولة جوية فوق أباكو التي كانت أشد المناطق تأثرا بالإعصار دوريان.