ألمانيا: نجدد دعمنا لوحدة اليمن ونؤيد جهود الحكومة لاستعادة الدولة

أعلنت ألمانيا، أنها تدعم وحدة اليمن وحكومته الشرعية، معربة عن تأييدها لجهود الحكومة المبذولة، لاستعادة الدولة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، وقالت إن برلين تدعم الجهود المبذولة لوضع نهاية للوضع الحالي.

وأضافت: "جاء ذلك خلال لقاء مدير وزارة الخارجية الألمانية للشرق الأوسط كريستيان باك، مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج في برلين".

ولفتت إلى أن الجانبين، بحثا سبل تعزيز ودعم المشاريع والبرامج التنموية خصوصا في مجالات الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصحة وتحسين جودة التعليم.

كما بحثا تعزيز دور القطاع الخاص للقيام بالاستثمار ونقل التقنية في عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأوضح المسؤول الألماني أن حكومة بلاده ستستمر، في دعم البناء المؤسسي لأجهزة الدولة والسلطة المحلية في اليمن وتحسين الوصول للخدمات الأساسية ودعم عملية تحقيق الاستقرار.