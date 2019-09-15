ألمانيا: نجدد دعمنا لوحدة اليمن ونؤيد جهود الحكومة لاستعادة الدولة

وأضافت: "جاء ذلك خلال لقاء مدير وزارة الخارجية الألمانية للشرق الأوسط كريستيان باك، مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج في برلين".
ولفتت إلى أن الجانبين، بحثا سبل تعزيز ودعم المشاريع والبرامج التنموية خصوصا في مجالات الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصحة وتحسين جودة التعليم.
كما بحثا تعزيز دور القطاع الخاص للقيام بالاستثمار ونقل التقنية في عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
#ألمانيا تجدد دعمها لوحدة اليمن وحكومتها الشرعيةhttps://t.co/GzqAdvgjLs pic.twitter.com/16hHFxK22w— جريدة الرياض (@AlRiyadh) September 15, 2019
وأوضح المسؤول الألماني أن حكومة بلاده ستستمر، في دعم البناء المؤسسي لأجهزة الدولة والسلطة المحلية في اليمن وتحسين الوصول للخدمات الأساسية ودعم عملية تحقيق الاستقرار.
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