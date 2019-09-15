قادة غرب أفريقيا يتعهدون بمليار دولار لمكافحة "التشدد الإسلامي"

قال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يوم السبت إن زعماء غرب أفريقيا تعهدوا بمليار دولار لمكافحة التهديد المتصاعد للتشدد الإسلامي في المنطقة.

وعززت جماعات لها صلات بتنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابي موطئ قدمها عبر منطقة الساحل القاحلة هذا العام، مما جعل مساحات شاسعة من الأراضي خارج السيطرة وأثار أعمال العنف العرقية لا سيما في مالي وبوركينا فاسو، بحسب رويترز.

واجتمع أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وعددهم 15 مع رئيسي موريتانيا وتشاد في قمة استثنائية في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو لبحث التصدي لانعدام الأمن المتزايد.

وقال جان كلود كاسي برو رئيس مفوضية إيكواس إن المفوضية قررت "المساهمة المالية والعاجلة في الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب" من خلال التعهد بتقديم مليار دولار.