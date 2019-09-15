ليست بينهما السعودية... الحرس الثوري يعلن توجيه صواريخه إلى دولتين عربيتين

وأشار قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، إلى أن احتمالية اندلاع حرب مع أمريكا كانت واردة "حتى لو استهدفت الولايات المتحدة أرضا خالية في إيران ردا على إسقاط الطائرة المسيرة".
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية في 20 يونيو/ حزيران الماضي بمحافظة هرمزكان جنوب إيران
وازداد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملموس في منطقة الخليج مؤخرا على خلفية الهجمات على سفن تجارية وناقلات نفط.
واتهمت الولايات المتحدة، إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات وسط تقارير إعلامية عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خيارات عسكرية للتعامل مع إيران ومخاوف متزايدة من اندلاع حرب في المنطقة.
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