على رأسهم أمريكا... وزير الدفاع الإيراني يوجه رسالة إلى "الأعداء"

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، أن الأعداء وعلى راسهم أمريكا بذلوا أقصى جهودهم لحرمان إيران من حقوقها، مضيفا أن إيران وبعزائم شبابها تسعى لتوفير حاجاتها بنفسها ومن ضمنها في قطاعات الدفاع والاقتصاد.

وخلال مراسم التوقيع على اتفاق للتعاون بين وزارة الدفاع والدائرة العلمية والتكنولوجية بالرئاسة الإيرانية، قال العميد حاتمي، إن "أعداءنا وعلى رأسهم أمريكا یبذلون أقصى جهودهم لحرماننا حتى من حقوقنا البديهية وقد ضيعوا حقوقنا بصورة ظالمة في ظل الإرهاب الاقتصادي وأطلقوا على ذلك اسم دعم الشعب الإيراني، إلا أننا وبعزائم شبابنا نسعى لتصنيع ما نحتاجه بأنفسنا"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف حاتمي، أنه "ينبغي علينا التقدم إلى الأمام خطوة خطوة وأن نوفر الحاجات المستقبلية لقطاع الدفاع والقطاعات الاقتصادية وغيرها".

وقال: إننا "نسعى لتقديم المزيد من الدعم خاصة في الأصعدة القانونية والمالية ومساعدة القطاع المعني بالترويج للمشاريع تجاريا".

وازداد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملموس في الشهور الأخيرة على خلفية الهجمات على سفن تجارية وناقلات نفط.

واتهمت الولايات المتحدة، إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات وسط تقارير إعلامية عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خيارات عسكرية للتعامل مع إيران ومخاوف متزايدة من اندلاع حرب في المنطقة.