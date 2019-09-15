"الموساد" يحصد ربع مليون مشاهدة في إسرائيل

أفادت قناة إسرائيلية بأن فيلم "الموساد" حصد نحو ربع مليون مشاهدة في إسرائيل في الصيف الأخير.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم الأحد، أنها وجهت في الأيام الأخيرة دعوة لمشاهدة الفيلم الإسرائيلي الجديد "الموساد"، والذي يعد أفضل فيلم لعام 2019.

وأوردت القناة العبرية أن هذه الدعوة وجهت لمراسلي الشؤون الخارجية ومدوّنين بارزين أجانب ودبلوماسيين من الجيل الناشئ معتمدين في إسرائيل.

يشار إلى أن "الموساد" هو فيلم هزلي ينطق باللغتين، العبرية والإنجليزية، وينصب حول صراع خيالي بين جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ونظيره الأمريكي ال CIA.

وحصل الفيلم على نحو ربع مليون مشاهدة في إسرائيل في الصيف الأخير، وتأمل إسرائيل بأن يقوم المدعوون بنشره للعالم على أوسع نطاق.

وحُدد موعد الحدث لما بعد الانتخابات للترفيه عن الضغوطات في تغطية الانتخابات البرلمانية للكنيست، كما جاء في الدعوة التي تم إرسالها الى المراسلين الأجانب والدبلوماسيين في السفارات المختلفة.