ظريف: أمريكا وحلفاؤها عالقون في اليمن

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أمريكا أخفقت في استراتيجية أقصى ضغط على إيران وتحولت إلى "أقصي خداع".

ونشر جواد ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، الأحد، حول ما أسماه بـ"الخداع الأمريكي، والحرب في اليمن.

وقال ظريف في تغريدته:

بعد أن فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في أقصى ضغط، فإن واشنطن تلجأ إلى الخداع الأقصى.

Having failed at "max pressure", @SecPompeo's turning to "max deceit"



US & its clients are stuck in Yemen because of illusion that weapon superiority will lead to military victory.



Blaming Iran won't end disaster. Accepting our April '15 proposal to end war & begin talks may. — Javad Zarif (@JZarif) September 15, 2019

وتابع وزير الخارجية الإيراني:

الولايات المتحدة وعملاؤها عالقون في اليمن، بسبب وهم أن تفوق السلاح سيؤدي إلى نصر عسكري. وإلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة.

وأكد محمد جواد ظريف أن بلاده قبلت اتفاق الخامس عشر من أبريل/نيسان لإنهاء الحرب.

يتبع...