نتنياهو يتغزل في قناة إخبارية عربية

تغزل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، في قناة إخبارية عربية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تسهال"، مساء اليوم، الأحد، بأن نتنياهو تغزل في قناة" الجزيرة" العربية الإخبارية، مقارنة بقنوات إخبارية ووسائل إعلام إسرائيلية.

נתניהו נגד התקשורת | @yanircozin: "אתה משווה בין @NewsChannelIL ו-@newsisrael13 לאל-ג'זירה?"

רה"מ @netanyahu: "חלק מרשתות התקשורת הערביות נותנות יותר כבוד ויותר זמן לענות תשובות" — גלצ (@GLZRadio) September 15, 2019

وذكرت الإذاعة العبرية في حوار أجرته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير يقارن بين كل من شبكتي القنوات "NewsChannelIL" و "newsisrael13" الإخباريتين الإسرائيليتين، وبين قناة الجزيرة الإخبارية العربية.

وقال نتنياهو:

بعض القنوات الإخبارية العربية (في إشارته إلى قناة الجزيرة القطرية) تعطي مزيدا من الاحترام وتمنح مزيدا من الوقت للرد أو الإجابة.