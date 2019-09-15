24 ضحية غرق مركب سياحي في الهند

نقلت "رويترز" عن مسؤل في هيئة مواجهة الكوارث بولاية أندرا براديش بجنوب الهند أن ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وفقد أكثر من 12 آخرين اليوم الأحد بعد انقلاب مركب سياحي.
وقال سواروب: "أنقذنا 27 شخصا. جهود الإنقاذ التي يبذلها المسؤولون للعثور على المفقودين مستمرة".
وأظهرت لقطات في التلفزيون المحلي المركب بعد انقلابه وبكاء الناجين وأفراد الأسر في مستشفى محلي.
ووقع حادثان كبيران انقلب خلالهما مركبان مما أدى إلى مقتل 30 شخصا في 2017 في ولايتي أوتار براديش وبيهار الشماليتين. وأدى حادث مماثل في ولاية أندرا براديش إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا في نوفمبر تشرين الثاني عام 2017.
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