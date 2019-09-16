الخارجية الإيرانية: روحاني لا يخطط للقاء ترامب على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، خلال مؤتمر صحفي بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني ليس لديه أي خطط على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب|.

قال موسوي ردا على سؤال حول اجتماع محتمل للرئيسين، قائلا " لا أوكد"، ووفقا لذلك فإنه لايوجد لقاء سيجمع الرئيسين الأمريكي والإيراني في نيويورك.

وأضاف بأن اللقاء مع ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية لايمكن أن يتم الى في إطار مجموعة "5+1" في حال أوقفت واشنطن حربها الإقتصادية ضد طهران.

هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق على إن التقارير حول استعداده للقاء الإيرانيين دون شروط هي أخبار زائفة.

وأضاف ترامب على موقع "تويتر"، "وسائل الإعلام الزائفة تقول إنني أرغب بلقاء بإيران دون شروط، وذلك تصريح غير صحيح كالعادة".

The Fake News is saying that I am willing to meet with Iran, “No Conditions.” That is an incorrect statement (as usual!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال الثلاثاء 10 سبتمبر / أيلول، إن الرئيس دونالد ترامب قد يلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني، في اجتماع الأمم المتحدة المقبل، دون "شروط مسبقة".