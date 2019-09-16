الخارجية الإيرانية: سيتم إطلاق ناقلة النفط البريطانية المحتجزة خلال أيام

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، بأن ناقلة النفط البريطانية" ستينا إمبيرو" المحتجزة سيتم إطلاقها في غضون ايام قليلة، ولايزال هناك عدد من القضايا البيروقراطية يتم حلها.

صرح الموسوي قائلا " المحاكمة حول هذه القضية وصلت الى تقريبا الى نهايتها، وهناك عدد من القضايا البيروقراطية الصغيرة التي سيتم حلها خلال الأيام القليلة القادمة، ليتم فك الحجز عن السفينة وإطلاقها".

هذا وكان الحرس الثوري الإيراني، قد اتهم في وقت سابق، ناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا، "ستينا إمبيرو"، بمخالفة قوانين الملاحة أثناء عبورها لمضيق هرمز، ما أدى لاحتجازها من قبل السلطات الإيرانية.

وصرح الناطق باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، بحسب وكالة أنباء "فارس"، إن "ناقلة النفط البريطانية لم تعط اهتماما للمقررات الدولية وقانون الملاحة الدولية لدى محاولتها العبور من مضيق هرمز، وتم توقيف الناقلة وفقا لطلب من إدارة الملاحة والموانئ الإيرانية في محافظة هرمزكان".

وكشف متحدث الحرس الثوري أن الناقلة "كانت تحميها سفينة حربية بريطانية وحوامتين لمنع توقيفها أثناء عبورها المضيق بشكل غير قانوني"، وأن ذلك دفع الحرس إلى "التعامل معهم بشدة وإبعادهم عن الناقلة بسرعة".