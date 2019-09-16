إسرائيل تفرض حظرا جويا وتغلق المعابر عشية انتخابات الكنيست

أوقف الجيش الإسرائيلي حركة الطيران المدني فوق كافة المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان، اعتبارا من فجر اليوم الاثنين، كما قرر فرض إغلاق تام على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عشية الانتخابات العامة المرتقب إجراؤها غدا الثلاثاء.

القدس - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أنه "تقرر وقف حركة الطيران المدني بكافة أشكاله على طول المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان وذلك اعتباراً من فجر اليوم حتى فجر يوم الأربعاء".

وأضاف الجيش في بيانه: "يتزامن ذلك مع حلول يوم الانتخابات للكنيست الثانية والعشرين والتي تنطلق صباح غد الثلاثاء وتستمر حتى العاشرة من ليل اليوم نفسه".

وحول الإغلاق الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، قال إن "الإغلاق سيبدأ من منتصف ليلة الاثنين حتى منتصف ليلة الأربعاء".

وأضاف البيان: "سيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة وكذلك وقف حركة تنقل الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية باستثناء الحالات والإنسانية".

وتجرى غدًا الثلاثاء الانتخابات العامة الإسرائيلية لاختيار كنيست جديد.

وتخوض الانتخابات 31 قائمة أبرزها "الليكود"، و"أزرق أبيض"، و"القائمة المشتركة" التي تضم أربعة أحزاب عربية، و"تحالف يمينا"، و"إسرائيل بيتنا".