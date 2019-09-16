ترامب: لا نحتاج لنفط أو غاز الشرق الأوسط لكننا سنساعد حلفاءنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده أصبحت المنتج الأول للطاقة في العالم، وهي لا تحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط، لكنها ستساعد حلفاءها في المنطقة.

القاهرة - سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "نظرا لأننا حققنا أداء جيدا في مجال الطاقة في السنوات القليلة الماضية، نحن الآن مصدر صاف للطاقة، ونحن المنتج الأول للطاقة في العالم".

وأضاف ترامب: "نحن لا نحتاج نفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الحقيقة لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا".

Because we have done so well with Energy over the last few years (thank you, Mr. President!), we are a net Energy Exporter, & now the Number One Energy Producer in the World. We don’t need Middle Eastern Oil & Gas, & in fact have very few tankers there, but will help our Allies! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2019

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد أنصار الله الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.