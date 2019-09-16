أرامكو تلجأ لاستخدام نفطها الاحتياطي لتعويض النقص في الإنتاج

تستخدم شركة النفط والغاز السعودية "أرامكو" حقول النفط البحرية الموجودة غير النشطة للتعويض جزئيا عن عدم القدرة على إنتاج المواد الخام بسبب الهجمات الأخيرة.

ذكرت مصادر أن "أرامكو السعودية بدأت بتشغيل حقول نفط بحرية غير نشطة (جزء من الطاقة الاحتياطية) للتعويض جزئيا عن فقدان الإنتاج". وفي الوقت نفسه، فإن الشركة أقل تفاؤلا بشأن احتمال التعافي السريع في إنتاج النفط، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ".

قال مصدران مطلعان على عمليات "أرامكو"، في وقت سابق، إن عودة الشركة بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية "ربما تستغرق أشهرا".

وأشار المصدر إلى أن الهجمات على منشآت نفط قد قلصت إنتاج المملكة بأكثر من النصف وقال "ما زال الوضع سيئا".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية، وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.