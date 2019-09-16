وكالة الطاقة النووية تواصل التحقق من تنفيذ إيران لخطة العمل الشاملة

أعلن القائم بأعمال المدير العام لوكالة الطاقة النووية، كورنيل فيروتا، اليوم الإثنين، أن الوكالة ستواصل مراقبة تنفيذ إيران لالتزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.

فيينا - سبوتنيك. قال فيروتا خلال الجلسة العامة لمؤتمر وكالة الطاقة الذرية في فيينا، "في العام الماضي واصلنا التحقق ومراقبة تنفيذ إيران الالتزامات النووية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وسوف نواصل العمل على ذلك...، أنا ما زلت أؤكد على أهمية تعاون إيران التام وفي الوقت المناسب في تنفيذ اتفاق الضمانات وبروتوكوله الإضافي".

وأضاف المتحدث أن الوكالة سوف تواصل مراقبة غياب مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران.

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا في الفترة 16-21 أيلول/ سبتمبر أعمال الدورة السنوية الـ 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في، حيث سيتم تبادل وجهات النظر على مستوى عال بين الدول الأعضاء بشأن أنشطة الوكالة، وسيتم اعتماد القرارات التي تحدد العديد من الجوانب العملية للوكالة في الفترة المقبلة. إضافة إلى إمكانية توقيع اتفاقيات ثنائية على هامش المؤتمر العام.

الجدير بالذكر أنه في نهاية تموز/يوليو الماضي، قررت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن يرأس الدبلوماسي الروماني كورنيل فيروتا، المنظمة مؤقتا حتى تعيين خلف للمدير العام الراحل الياباني يوكيا أمانو.

وفيروتا - واحد من أربعة مرشحين لمنصب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهم رافائيل غروسي، ممثل الأرجنتين في المنظمات الدولية في فيينا ، ولاسينا زيربو، الأمينة التنفيذية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومارتا جياكوفا، رئيسة لجنة المراقبة الذرية السلوفاكية.

وأعلنت إيران يوم 7 أيلول/سبتمبر الجاري الخطوة الثالثة من تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار/مايو 2018، حيث أكدت رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.