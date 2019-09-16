إيران تصر على حتمية مغادرة القوات الأمريكية سوريا في أقرب وقت ممكن

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الإثنين، أن طهران تصر على حتمية مغادرة القوات الأمريكية سوريا في أقرب وقت ممكن، وينبغي أن تمتد سيادة دمشق إلى شرق الفرات.

موسكو - سبوتنيك. قال روحاني خلال قمة الدول الضامنة لصيغة أستانا (روسيا، تركيا، إيران)، إن "الوجود غير القانوني للقوات الأمريكية على الأراضي السورية يهدد وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، كدولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة.

وأضاف روحاني "أؤكد على ضرورة مغادرة القوات الأمريكية للمنطقة في أسرع وقت ممكن، وأن تمتد سيادة الحكومة السورية إلى شرق وشمال الفرات، وكذلك إلى كافة أنحاء سوريا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث العام الماضي، عن قراره بإعادة قواته [إلى البلاد] من سوريا".

وتبحث القمة الثلاثية (التركية-الروسية-الإيرانية) التطورات في محافظة إدلب السورية بما في ذلك نقاط المراقبة التركية.