بعد اجتماع الدول الضامنة...أردوغان يعلن عن أمل جديد للتسوية السورية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه بعد هذا الاجتماع هناك أمل جديد للتسوية في سوريا.

أنقرة - سبوتنيك. قال الرئيس التركي عقب محادثاته مع بوتين وروحاني في أنقرة اليوم الاثنين، "أعتقد أنه قد ظهر أمل جديد لحل هذه المشكلة، لضمان السلامة الإقليمية والهدوء والاستقرار في هذا البلد".

هذا واستضافت العاصمة التركية أنقرة، اليوم الإثنين، القمة الثلاثية للدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران) بشأن التسوية السورية.

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا ( تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا. وفي أيلول/ سبتمبر عام 2018 وافق ممثلو الدول الثلاث على قوائم المشاركين في اللجنة من الحكومة السورية ومن المعارضة.