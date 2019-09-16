بوتين: اتخذنا مع تركيا وإيران قرارا بمواصلة مكافحة الإرهاب في إدلب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إدلب موجودي في أيدي تنظيمات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، وتم اتخاذ قرار مع تركيا وإيران بمواصلة مكافحة الإرهاب هناك.