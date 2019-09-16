بريطانيا: سنعمل مع الشركاء الدوليين للرد على هجوم أرامكو

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا ستعمل مع شركائها الدوليين لتحديد "الرد الأوسع نطاقا والأكثر فعالية" على الهجمات التي تعرضت لها منشأتا شركة أرامكو السعودية مطلع الأسبوع.

وأضاف راب في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين، إنه تحدث مع نظرائه في السعودية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اليوم الاثنين.

وقال "المملكة المتحدة تدين الهجوم على منشأتي أرامكو في السعودية".

وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية، مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن.

وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كم جنوب مدينة الدمام في المنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.

قال المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية.

وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".