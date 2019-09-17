سلطات لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

أتهم ممثل جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد في المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، القوات الأوكرانية بقصف أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

لوهانسك - سبوتنيك. وقال ممثل المركز المشترك لوكالة "نوفوستي": " في 16 أيلول / سبتمبر 2019، تم تسجيل أربع عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

وأشار الممثل إلى أن أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية، تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكينية، نيجني لاوزوفية، دولغوي، غلوبوفاسكايا، كالينوفو، باستخدام مدافع عيار 120 ملم و82 ملم وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات وأسلحة مركبة على عربات مدرعة.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل / نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير / شباط، من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 13 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، التي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.