غوتيريش: طبقة الأوزون تتعافى لكن هناك أشياء تهددها

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه يشعر بالسرور لأن طبقة الأوزون في طريقها للتعافي، لكنه أكد على أهمية الالتزام بتوخي الحذر من التهديدات التي مازالت تؤثر عليها.

وأضاف، غوتيريش، في الاحتفال باليوم الدولي للحفاظ على طبقة الأوزون: "إذا كان من الصواب أن نركز طاقاتنا على جهود التصدي لتغير المناخ، فإنه يجب أن نحرص أيضا على عدم إهمال طبقة الأوزون"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابع: "يجب أن نكون يقظين للخطر الذي يمثله الاستخدام غير المشروع للغازات المستنفدة للأوزون".

ولفت إلى الكشف مؤخرا عن انبعاثات أحد تلك الغازات، وهو مركب الكلوروفلوروكربون-11، يذكر بحاجتنا المستمرة إلى نظم الرصد والإبلاغ، وإلى تحسين اللوائح التنظيمية وآليات الإنفاذ.

وقال الأمين العام: "إن بروتوكول مونتريال ينطوي على إمكانات تتيح تحقيق نتائج على نفس القدر من الأهمية فيما يتعلق بتغير المناخ من خلال تعديل كيغالي للبروتوكول، الذي يستهدف مركبات الهيدروفلوروكربون، وهي غازات قوية تتسبب في احترار المناخ ولا تزال تستخدم في نظم التبريد".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن الاستغناء التدريجي عن استخدام هذه الغازات يمكن أن يخفّض الاحترار العالمي بما يصل إلى 0.4 درجة على سلم سلسيوس في هذا القرن".

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة الدوائر الصناعية التي تقوم بإعادة تصميم الأجهزة للاستعاضة عن مركبات الهيدروفلوروكربون، إلى العمل على تحسين كفاءتها في استخدام الطاقة من أجل زيادة الحد من تأثيرها على المناخ.