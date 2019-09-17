التحقيق مع مدير مكتب "سبوتنيك مولدوفا" في العاصمة كيشينيوف وأنباء عن احتجازه

صرح مدير مكتب المدعي العام في مولدوفا بأن مدير مكتب "سبوتنيك مولدوفا"، فلاديمير نوفوساديوك، يخضع للتحقيق.

صرح مكتب المدعي العام المختص بقضايا الفساد في مولدوفا، بأنه لا يمكن تأكيد حقيقة احتجاز مدير مكتب "سبوتنيك مولدوفا"، فلاديمير نوفوساديوك، فالتحقيقات جارية معه، بحسب ما أفاد المكتب الصحفي للمدعي العام لوكالة "سبوتنيك".

وقال المكتب الصحفي: "في الوقت الحالي لا يمكننا تأكيد اعتقال نوفوساديوك. هذه إجراءات التحقيق".

وأضاف المكتب الصحفي بأنه وبعد انتهاء عدد من الإجراءات سيتم الإبلاغ عما إذا تم اعتقاله.

وبدأت وزارة الخارجية الروسية بإجراء تحقيقاتها حول الموضوع.

يذكر بأن وسائل الإعلام الروسية تتعرض لهجوم مستمر من قبل الدول الغربية، وغالبا ما يتعرض موظفو "سبوتنيك" و"RT" لمثل هذه الهجمات.

وبخاصة بعد اعتماد البرلمان الأوروبي في عام 2016، لقرار بشأن مكافحة عمل صحفيين من روسيا، حيث تم إدراج هذه المؤسسات على أنها تشكل تهديدا.