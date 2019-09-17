بيسكوف: السعودية وإيران لم تتحدثا عن وساطة روسية لتسوية العلاقات بينهما

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن السعودية وإيران لم تتحدثا عن وساطة روسية لتسوية العلاقات بينهما.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "... بالنسبة لأي نوع من الوساطة بين المملكة العربية السعودية وإيران - لم تتم مناقشة هذا الأمر، ولم يعرب أي من الطرفين عن هذه الرغبة"، مشيرا إلى أن العلاقات بين روسيا والسعودية متقدمة للغاية ومتعددة الأوجه، وأن كلا من موسكو والرياض تعتزمان مواصلة العمل على توسيع التعاون في مختلف المجالات".

وأضاف: "لم يتضح بعد مدى قدرة المملكة العربية السعودية على تحمل قيود لشحن وإنتاج النفط، لذا بالكاد يستطيع أي شخص الآن تقديم أي توقعات لاتخاذ إجراء في المستقبل القريب في الوقت الذي لا توجد معلومات موثوقة. لذلك التحليل يستغرق بعض الوقت".

وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.